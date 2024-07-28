Коччаретто — Шнайдер: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто.

Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В мае 2024 года Шнайдер выиграла турнира WTA-125 в Париже в одиночном разряде. В финале 20-летняя теннисистка обыграла американку Эмму Наварро со счётом: 6:2, 3:6, 6:4.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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