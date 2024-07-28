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Екатерина Александрова — Юань Юэ: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет с представительницей Китая Юань Юэ.

Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Российские теннисисты осваиваются на Олимпиаде в Париже