Магда Линетт — Мирра Андреева: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

Начало матча — в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Андреева выиграла свой первый турнир категории WTA. В Яссах 17-летняя теннисистка в финале обыграла соотечественницу Элину Аванесян.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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