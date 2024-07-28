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Магда Линетт — Мирра Андреева: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Магда Линетт — Мирра Андреева: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Начало матча — в 17:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Андреева выиграла свой первый турнир категории WTA. В Яссах 17-летняя теннисистка в финале обыграла соотечественницу Элину Аванесян.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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