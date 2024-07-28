Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором российский дуэт Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

Начало матча — в 20:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Медведев провёл первый матч в рамках одиночного разряда, где обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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