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Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже в парном разряде, в котором российский дуэт Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Начало матча — в 20:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Медведев провёл первый матч в рамках одиночного разряда, где обыграл австралийца Ринки Хидзикату со счётом 6:2, 6:1.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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