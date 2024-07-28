Рафаэль Надаль раскритиковал расписание теннисных турниров на Олимпиаде — 2024 в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль негативно высказался о расписании теннисных турниров на Олимпийских играх – 2024 в Париже.
38-летний теннисист вчера, 27 июля, сыграл матч в 20:10 по московскому времени в парном разряде с Карлосом Алькарасом, победив со счётом 7:6, 6:4. Следующий матч Надаль проведёт сегодня в 14:30. Разница между матчами 18 часов 20 минут.
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«Мой одиночный матч завтра в два часа дня? Я не понимаю, сейчас десять вечера… Это выглядит довольно возмутительно. Я собираюсь поговорить со своей командой, чтобы понять, какой вариант для меня лучше выбрать для достижения наилучшего результата в Париже», — приводит слова Надаля Sportskeeda.
В 1-м круге одиночного разряда Надаль сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
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Надаль продолжает подготовку к Олимпиаде-2024
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