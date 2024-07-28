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Рафаэль Надаль раскритиковал расписание теннисных турниров на Олимпиаде — 2024 в Париже

Рафаэль Надаль раскритиковал расписание теннисных турниров на Олимпиаде — 2024 в Париже
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль негативно высказался о расписании теннисных турниров на Олимпийских играх – 2024 в Париже.

38-летний теннисист вчера, 27 июля, сыграл матч в 20:10 по московскому времени в парном разряде с Карлосом Алькарасом, победив со счётом 7:6, 6:4. Следующий матч Надаль проведёт сегодня в 14:30. Разница между матчами 18 часов 20 минут.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 20:10 МСК
Андрес Мольтени
Аргентина
Андрес Мольтени
Максимо Гонсалес
Аргентина
Максимо Гонсалес
А. Мольтени М. Гонсалес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
К. Алькарас Р. Надаль

«Мой одиночный матч завтра в два часа дня? Я не понимаю, сейчас десять вечера… Это выглядит довольно возмутительно. Я собираюсь поговорить со своей командой, чтобы понять, какой вариант для меня лучше выбрать для достижения наилучшего результата в Париже», — приводит слова Надаля Sportskeeda.

В 1-м круге одиночного разряда Надаль сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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