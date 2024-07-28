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Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском одиночном разряде 28 июля

Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском одиночном разряде 28 июля
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Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи второго игрового дня мужского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисисты Роман Сафиуллин и Павел Котов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей второго игрового дня на мужском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Первый круг, 28 июля (время начала матчей — приблизительное):

  • 13:00 мск. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маркос Гирон (США).
  • 14:30 мск. Джек Дрэйпер (Великобритания) - Кей Нисикори (Япония).
  • 14:30 мск. Каспер Рууд (Норвегия) - Таро Дэниэл (Япония).
  • 14:30 мск. Алекс де Минор (Австралия) - Ян-Леннард Штруфф (Германия).
  • 14:30 мск. Мартон Фучович (Венгрия) - Рафаэль Надаль (Испания).
  • 16:00 мск. Зизу Бергс (Бельгия) -  Стефанос Циципас (Греция).
  • 16:00. Лучано Дардери (Италия) — Томми Пол (США).
  • 16:00. Алехандро Табило (Чили) - Роман Сафиуллин (Россия).
  • 17:30. Стэн Вавринка (Швейцария) — Павел Котов (Россия).
  • 17:30. Лоренцо Музетти (Италия) - Гаэль Монфис (Франция).
  • 19:00. Якуб Меншик (Чехия) - Александр Шевченко (Казахстан).
  • 21:30. Александр Зверев (Германия) - Хауме Мунар  (Испания).
Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (М)
Олимпиада-2024, теннис: расписание (М)
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