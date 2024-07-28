Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском одиночном разряде 28 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи второго игрового дня мужского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисисты Роман Сафиуллин и Павел Котов.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей второго игрового дня на мужском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Первый круг, 28 июля (время начала матчей — приблизительное):