Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в женском одиночном разряде 28 июля
Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут мачи второго игрового дня женского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисистки Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей второго игрового дня на женском теннисном турнире.
Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Первый круг, 28 июля (время начала матчей — приблизительное):
- 13:00 мск. Дина Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия).
- 13:00 мск. Екатерина Александрова (Россия) — Юань Юэ (Китай).
- 13:00 мск. Сара Соррибес-Тормо (Испания) - Барбора Крейчикова (Чехия).
- 13:00 мск. Мария Саккари (Греция) - Данка Ковинич (Черногория).
- 13:00 мск. Бьянка Андрееску (Канада) - Клара Таусон (Дания).
- 14:30 мск. Елена Остапенко (Латвия) — Камилла Осорио-Серрано (Колумбия).
- 14:30 мск. Лаура Зигемунд (Германия) - Даниэль Коллинз (США).
- 14:30 мск. Моюка Учижима (Япония) - Элина Свитолина (Украина).
- 14:30 мск. Сара Эррани (Италия) - Чжэн Циньвэнь (Китай).
- 16:00 мск. Джессика Пегула (США) - Виктория Голубич (Швейцария).
- 16:00 мск. Лулу Сун (Новая Зеландия) - Марта Костюк (Украина).
- 17:30 мск. Каролина Мухова (Чехия) — Лейла Фернандес (Канада).
- 17:30 мск. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Варвара Грачёва (Франция).
- 17:30 мск. Магда Линетт (Польша) - Мирра Андреева (Россия).
- 19:00 мск. Маяр Шериф (Египет) - Каролина Возняцки (Дания).
- 19:00 мск. Лаура Пигосси (Бразилия) — Даяна Ястремская (Украина).
- 20:00 мск. Айла Томлянович (Австралия) — Кори Гауфф (США).
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