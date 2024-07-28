Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в женском одиночном разряде 28 июля

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Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут мачи второго игрового дня женского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи первого круга соревнований, в которых примут участие в том числе и российские теннисистки Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей второго игрового дня на женском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Первый круг, 28 июля (время начала матчей — приблизительное):