Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском парном разряде 28 июля
Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи второго игрового дня теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся игры первого круга в мужском и женском одиночном и парном разрядах.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня в парном разряде среди мужчин.
Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Парный разряд. Первый круг, 28 июля (время начала матчей приблизительное):
- 19:00 мск. Андреа Вавассори/Симоне Болелли (Италия) — Пабло Карреньо-Буста/Марсель Гранольерс (Испания).
- 19:00 мск. Таро Дэниэл/Кей Нисикори (Япония) - Даниэль Эванс/Энди Маррей (Великобритания).
- 20:30 мск. Стефанос Циципас/Петрос Циципас (Греция) - Нуну Боржеш/Франсиско Кабраль (Португалия).
- 20:30 мск. Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия) - Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия).
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