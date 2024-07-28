Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском парном разряде 28 июля

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Сегодня, 28 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи второго игрового дня теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся игры первого круга в мужском и женском одиночном и парном разрядах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня в парном разряде среди мужчин.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. Парный разряд. Первый круг, 28 июля (время начала матчей приблизительное):