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Рафаэль Надаль намекнул, что может сняться с одиночного разряда Олимпиады-2024 в Париже

Рафаэль Надаль намекнул, что может сняться с одиночного разряда Олимпиады-2024 в Париже
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что сомневается в своём участии в одиночном турнире на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Вчера, 27 июля, Надаль в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом (четырёхкратный чемпион мэйджоров) успешно стартовал в парном разряде Олимпиады. Испанцы обыграли аргентинский дуэт Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Однако после поединка Рафаэль не стал обнадёживать своих болельщиков.

«Я не знаю, буду ли играть или нет (в одиночном разряде)», — приводит слова Надаля Associated Press.

В стартовом матче одиночного разряда Олимпиады Надаль должен сразиться с 83-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем.

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