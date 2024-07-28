Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рафаэль Надаль намекнул, что может сняться с одиночного разряда Олимпиады-2024 в Париже

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что сомневается в своём участии в одиночном турнире на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Вчера, 27 июля, Надаль в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом (четырёхкратный чемпион мэйджоров) успешно стартовал в парном разряде Олимпиады. Испанцы обыграли аргентинский дуэт Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Однако после поединка Рафаэль не стал обнадёживать своих болельщиков.

«Я не знаю, буду ли играть или нет (в одиночном разряде)», — приводит слова Надаля Associated Press.

В стартовом матче одиночного разряда Олимпиады Надаль должен сразиться с 83-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем.