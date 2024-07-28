Алехандро Табило — Роман Сафиуллин: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года, в котором российский теннисист 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин встретится с 21-м номером рейтинга ATP чилийцем Алехандро Табило. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и чилийским спортсменом, которая начнётся не ранее 16:00 мск.

Табило и Сафиуллин ни разу не встречались между собой на турнирах уровня ATP.

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.