Стэн Вавринка — Павел Котов: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист 62-я ракетка мира Павел Котов сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и чилийским спортсменом, которая начнётся не ранее 17:30 мск.

Вавринка и Котов провели между собой один матч. В этом году они встречались во втором круге «Ролан Гаррос». В четырёх сетах победу одержал российский теннисист — 7:6(7:5), 6:4, 1:6, 7:6(7:5).

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.