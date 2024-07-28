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Стэн Вавринка — Павел Котов: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Стэн Вавринка — Павел Котов: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский теннисист 62-я ракетка мира Павел Котов сыграет с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и чилийским спортсменом, которая начнётся не ранее 17:30 мск.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Не начался
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Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Вавринка и Котов провели между собой один матч. В этом году они встречались во втором круге «Ролан Гаррос». В четырёх сетах победу одержал российский теннисист — 7:6(7:5), 6:4, 1:6, 7:6(7:5).

Напомним, в теннисном турнире Олимпиады-2024 принимают участие семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (м)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (м)
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