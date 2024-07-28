Как Мирра Андреева сыграет первый матч в карьере на Олимпиаде?
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Сегодня, 28 июля, 32-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проведёт свой первый матч на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). В первом круге соревнований младшая из сестёр Андреевых сразится с 48-й ракеткой мира полькой Магдой Линетт. Их встреча пройдёт на корте №13 и начнётся не ранее 17:30 мск.
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
Для юной россиянки этот матч станет первым в карьере на олимпийских соревнованиях.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как Мирра Андреева сыграет первый матч в карьере на Олимпиаде?»
Отметим, что на Олимпиаде-2024 Мирра Андреева также выступит и в других разрядах. В парном вместе с Дианой Шнайдер и в миксте с пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым.
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