Рафаэль Надаль сыграет в одиночном разряде Олимпиады-2024

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль гарантированно сыграет в одиночном разряде на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Эту информацию подтвердил капитан сборной Испании Давид Феррер.

«Да, сегодня он тренировался с повязкой (на правом бедре), но это лишь в целях осторожности. Посмотрим, как он будет себя чувствовать, когда матч закончится», — приводит слова Феррера AS со ссылкой на RTVE.

Вчера, 27 июля, Надаль в паре с соотечественником Карлосом Алькарасом (четырёхкратный чемпион мэйджоров) успешно стартовал в парном разряде Олимпиады. Испанцы обыграли аргентинский дуэт Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Однако после поединка Рафаэль заявил, что не уверен в своём участии в одиночном турнире.

В стартовом матче одиночного разряда Олимпиады Надаль должен сразиться с 83-й ракеткой мира венгром Мартоном Фучовичем.