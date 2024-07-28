Мирра Андреева — Магда Линетт: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Польши Магдой Линетт.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Польши, которая начнётся не ранее 17:30 мск.

Теннисистки провели между собой одну встречу на турнирах WTA. В 2023 году в матче 1/16 финала грунтовых соревнований категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Андреева одержала победу со счётом 6:3, 6:3.

Напомним, обе спортсменки на прошлой неделе стали победительницами турниров WTA-250. Россиянка выиграла свой первый титул в Яссах (Румыния), а спортсменка из Польши первенствовала в Праге (Чехия).