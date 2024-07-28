Бьянка Андрееску уверенно вышла во второй круг олимпийского теннисного турнира

Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг олимпийского турнира в Париже. В матче первого раунда она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 6:2, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 14 минут. На счету Андрееску один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Датская теннисистка выполнила один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.
Во втором круге Андрееску встретится с победительницей встречи между 13-й сеяной на турнире хорваткой Донной Векич и Лючией Бронцетти из Италии.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 28 июля 2024
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