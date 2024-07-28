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Бьянка Андрееску уверенно вышла во второй круг олимпийского теннисного турнира

Бьянка Андрееску уверенно вышла во второй круг олимпийского теннисного турнира
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Победительница US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг олимпийского турнира в Париже. В матче первого раунда она обыграла датчанку Клару Таусон со счётом 6:2, 6:3.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Матч продолжался 1 час 14 минут. На счету Андрееску один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми. Датская теннисистка выполнила один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала единственный заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге Андрееску встретится с победительницей встречи между 13-й сеяной на турнире хорваткой Донной Векич и Лючией Бронцетти из Италии.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (ж)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (ж)
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