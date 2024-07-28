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Екатерина Александрова проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге олимпийского турнира

Екатерина Александрова проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге олимпийского турнира
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Завершился теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором 28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Китая Юань Юэ (40-й номер рейтинга WTA). Матч завершился со счётом 7:5, 6:7 (0:7), 6:2 в пользу представительницы Китая.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 2
7 		6 0 6
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её китайской соперницы один эйс, две двойные ошибки и 9 выигранных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге олимпийского турнира Юань Юэ встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.

Ранее Диана Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады-2024, где сыграет с китайской теннисисткой Сиюй Ван.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (ж)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (ж)
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