Екатерина Александрова проиграла китаянке Юань Юэ в первом круге олимпийского турнира

Завершился теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором 28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова уступила представительнице Китая Юань Юэ (40-й номер рейтинга WTA). Матч завершился со счётом 7:5, 6:7 (0:7), 6:2 в пользу представительницы Китая.
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Матч продолжался 2 часа 30 минут. Россиянка выполнила три подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её китайской соперницы один эйс, две двойные ошибки и 9 выигранных брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге олимпийского турнира Юань Юэ встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари.
Ранее Диана Шнайдер вышла во второй круг Олимпиады-2024, где сыграет с китайской теннисисткой Сиюй Ван.
- 28 июля 2024
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