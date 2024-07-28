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Диана Шнайдер рассказала, почему использует тейпы на левом колене на Олимпиаде

Диана Шнайдер рассказала, почему использует тейпы на левом колене на Олимпиаде
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23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после выхода во второй круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция) рассказала, почему использует тейпы на левом колене.

На старте Олимпиады Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу россиянки.

— Со здоровьем всё нормально? Всё колено в тейпах
— Да. Середина сезона, все устали. Мышцы тоже подустали, но всё хорошо. Колено в порядке, двигаюсь хорошо, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во втором круге Олимпиады-2024 Шнайдер сразится с китайской теннисисткой Сиюй Ван.

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