Диана Шнайдер рассказала, почему использует тейпы на левом колене на Олимпиаде

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер после выхода во второй круг Олимпиады-2024 в Париже (Франция) рассказала, почему использует тейпы на левом колене.

На старте Олимпиады Шнайдер обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5 в пользу россиянки.

— Со здоровьем всё нормально? Всё колено в тейпах

— Да. Середина сезона, все устали. Мышцы тоже подустали, но всё хорошо. Колено в порядке, двигаюсь хорошо, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во втором круге Олимпиады-2024 Шнайдер сразится с китайской теннисисткой Сиюй Ван.