Диана Шнайдер рассказала, почему решила поехать на Олимпиаду нейтральным атлетом

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер раскрыла свои ощущения от выступления на Олимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе.

— Ощущаешь поддержку из России?

— Меня только недавно спрашивали, как выступать нашим атлетам. Я говорю: «Я же знаю, откуда я. Люди тоже знают». У меня есть фамилия. Мы играем с этими условиями два года. У других атлетов другие ситуации, но если нам дают возможность играть, то пользуемся этой возможностью. Но все вокруг знают: болельщики, теннисисты. Если нам дают играть, нас поддерживают. Если мы выигрываем, радуем людей, которые болеют за нас. Это здорово, если они продолжают в нас верить и болеть, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.