БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер рассказала, почему решила поехать на Олимпиаду нейтральным атлетом

Диана Шнайдер рассказала, почему решила поехать на Олимпиаду нейтральным атлетом
Аудио-версия:
Комментарии

23-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер раскрыла свои ощущения от выступления на Олимпийских играх – 2024 в нейтральном статусе.

— Ощущаешь поддержку из России?
— Меня только недавно спрашивали, как выступать нашим атлетам. Я говорю: «Я же знаю, откуда я. Люди тоже знают». У меня есть фамилия. Мы играем с этими условиями два года. У других атлетов другие ситуации, но если нам дают возможность играть, то пользуемся этой возможностью. Но все вокруг знают: болельщики, теннисисты. Если нам дают играть, нас поддерживают. Если мы выигрываем, радуем людей, которые болеют за нас. Это здорово, если они продолжают в нас верить и болеть, — сказала Шнайдер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Диана Шнайдер, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
Истории
Диана Шнайдер, теннис — Наши в Париже на Олимпиаде-2024
Надаль начал поход за золотом Олимпиады-2024! Также играют Мирра, Котов, Сафиуллин. LIVE!
Live
Надаль начал поход за золотом Олимпиады-2024! Также играют Мирра, Котов, Сафиуллин. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android