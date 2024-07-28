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Каспер Рууд вышел во второй круг олимпийских соревнований в Париже

Каспер Рууд вышел во второй круг олимпийских соревнований в Париже
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.В первом раунде он в двух сетах обыграл японца Таро Даниэла — 7:5, 6:1.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 15:35 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		4
6 		3
         
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори

Матч продолжался 1 час 30 минут. Норвежский теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Даниэла одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

Соперником Рууда во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет победитель встречи между испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро и итальянцем Андреа Вавассори.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Олимпиада-2024, теннис: турнирная сетка (м)
Олимпиада-2024, теннис: календарь (м)
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