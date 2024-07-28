Каспер Рууд вышел во второй круг олимпийских соревнований в Париже

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже.В первом раунде он в двух сетах обыграл японца Таро Даниэла — 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 30 минут. Норвежский теннисист выполнил восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Даниэла одна двойная ошибка и единственный заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

Соперником Рууда во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет победитель встречи между испанским теннисистом Педро Мартинесом-Портеро и итальянцем Андреа Вавассори.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.