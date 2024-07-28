Чемпионка Уимблдона Крейчикова с трудом вышла во второй круг Олимпиады в Париже
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10- ракетка мира чешская теннисистка Барбора Крейчикова с большим трудом пробилась во второй круг Олимпийских игр в Париже (Франция). Она в трёх сетах одолела испанку Сару Соррибес-Тормо (71-й номер рейтинга WTA) — 4:6, 6:0, 7:6 (7:2).
Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 2
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Матч продолжался 2 часа 55 минут. В рамках встречи Крейчикова не выполнила ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16. На счету Соррибес-Тормо ни одной подачи навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге Олимпиады-2024 Барбора Крейчикова сыграет с 36-й ракеткой мира китайской теннисисткой Синьюй Ван, которая в первом круге обыграла немку Тамару Корпач. Олимпийский теннисный турнир завершится 4 августа.
Комментарии
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