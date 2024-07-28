Беньямин Хассан принёс Ливану первую в истории победу в теннисе на Олимпиаде

170-я ракетка мира Беньямин Хассан стал первым в истории представителем Ливана, одержавшим победу на олимпийском теннисном турнире. 29-летний ливанец уверенно обыграл 105-го номера мирового рейтинга американца Кристофера Юбэнкса со счётом 6:4, 6:2.
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Хассан попал в основную сетку мужского турнира благодаря универсальному месту. Во втором круге он сыграет с победителем матча Себастьян Баэс (Аргентина, 12) — Тьяго Монтейро (Бразилия).
Он также примет участие в парном разряде с Хади Хабибом. Хабиб также участвовал в турнире в одиночном разряде, заменив одного из снявшихся участников. Он проиграл в первом круге испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу.
В Олимпиаде-2024 принимают участие семь российских теннисистов — Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова в женских.
- 28 июля 2024
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