Фучович — Надаль: испанец с разгромным счётом выиграл первый сет на старте ОИ-2024
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль легко выиграл первый сет в матче первого круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) с венгром Мартоном Фучовичем. Сет завершился с разгромным счётом 6:1.
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Мартон Фучович
М. Фучович
2-й сет
0 : 1
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Во втором круге Олимпиады-2024 38-летний Рафаэль Надаль может сыграть с 24-кратным победителем «Шлемов» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин играют в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова — в женских.
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