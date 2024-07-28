Фучович — Надаль: венгерский теннисист сравнял счёт по сетам в стартовом матче ОИ-2024

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль проиграл второй сет в матче первого круга Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция) с Мартоном Фучовичем (83-й в рейтинге ATP). Сет завершился со счётом 6:4 в пользу венгра.

При этом на старте матча сильнее оказался испанец — 6:1. Таким образом, теннисисты сравнялись по сетам. В момент написания новости начинается третий, решающий сет.

Во втором круге Олимпиады-2024 38-летний Рафаэль Надаль может сыграть с 24-кратным победителем «Шлемов» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин играют в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова — в женских.