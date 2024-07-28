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Стал известен соперник Даниила Медведева во втором круге Олимпиады-2024

Стал известен соперник Даниила Медведева во втором круге Олимпиады-2024
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Австрийский теннисист Себастьян Офнер вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже, где сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. В первом раунде он в двух сетах обыграл Робина Хасе из Нидерландов — 7:5, 6:2.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Робин Хасе
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Матч продолжался 1 час 13 минут. Австрийский теннисист допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). На счету Хасе четыре двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт из шести заработанных (17%). Также оба спортсмена выполнили по пять эйсов.

Вчера, 27 июля, Даниил Медведев без проблем обыграл 76-ю ракетку мира из Австралии Ринки Хидзикату.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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