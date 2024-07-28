Стал известен соперник Даниила Медведева во втором круге Олимпиады-2024

Австрийский теннисист Себастьян Офнер вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже, где сыграет с пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым. В первом раунде он в двух сетах обыграл Робина Хасе из Нидерландов — 7:5, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 13 минут. Австрийский теннисист допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). На счету Хасе четыре двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт из шести заработанных (17%). Также оба спортсмена выполнили по пять эйсов.
Вчера, 27 июля, Даниил Медведев без проблем обыграл 76-ю ракетку мира из Австралии Ринки Хидзикату.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 28 июля 2024
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