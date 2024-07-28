Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг Олимпиады-2024

Победительница Открытого чемпионата Франции – 2017, 11-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко не смогла выйти во второй круг Олимпийских игр 2024 года в Париже. В матче первого раунда она в двух сетах уступила представительнице Колумбии Марии-Камиле Осорио-Серрано. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу колумбийской теннисистки.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. Колумбийская теннисистка один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).