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Зинедин Зидан посетил матч Рафаэля Надаля на старте Олимпийских игр в Париже

Зинедин Зидан посетил матч Рафаэля Надаля на старте Олимпийских игр в Париже
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Бывший футболист сборной Франции чемпион мира Зинедин Зидан пришёл на матч первого круга Олимпийских игр в Париже, в котором играют 22-кратный чемпион ТБШ испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Венгрии Мартон Фучович (83-й в рейтинге ATP). На момент написания новости в матче идёт третий сет. На старте матча сильнее оказался испанец — 6:1. Второй сет в упорной борьбе выиграл венгр — 6:4.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
1 		6 2
6 		4 3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Фото: ITF

Во втором круге Олимпиады-2024 38-летний Рафаэль Надаль может сыграть с 24-кратным победителем «Шлемов» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Напомним, ранее Зидан и Надаль стали участниками церемонии открытия Олимпиады в Париже. Испанец получил олимпийский огонь из рук бывшего футболиста сборной Франции на главной площади церемонии, с которым позднее поплыл на лодке по Сене.

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