Зинедин Зидан посетил матч Рафаэля Надаля на старте Олимпийских игр в Париже

Бывший футболист сборной Франции чемпион мира Зинедин Зидан пришёл на матч первого круга Олимпийских игр в Париже, в котором играют 22-кратный чемпион ТБШ испанский теннисист Рафаэль Надаль и представитель Венгрии Мартон Фучович (83-й в рейтинге ATP). На момент написания новости в матче идёт третий сет. На старте матча сильнее оказался испанец — 6:1. Второй сет в упорной борьбе выиграл венгр — 6:4.

Фото: ITF

Во втором круге Олимпиады-2024 38-летний Рафаэль Надаль может сыграть с 24-кратным победителем «Шлемов» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Напомним, ранее Зидан и Надаль стали участниками церемонии открытия Олимпиады в Париже. Испанец получил олимпийский огонь из рук бывшего футболиста сборной Франции на главной площади церемонии, с которым позднее поплыл на лодке по Сене.