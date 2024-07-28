Мирра Андреева — Магда Линетт: россиянка уступила в первом сете матча Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, проходит теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Польши Магдой Линетт. Россиянка со счётом 3:6 уступила в первом сете матча за выход во второй круг соревнований. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Польши.

Теннисистки провели между собой одну встречу на турнирах WTA. В 2023 году в матче 1/16 финала грунтовых соревнований категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Андреева одержала победу со счётом 6:3, 6:3.

Напомним, обе спортсменки на прошлой неделе стали победительницами турниров WTA-250. Россиянка выиграла свой первый титул в Яссах (Румыния), а спортсменка из Польши первенствовала в Праге (Чехия).