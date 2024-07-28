Мирра Андреева — Магда Линетт: россиянка уступила в первом сете матча Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, проходит теннисный матч первого круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Мирра Андреева встречается с представительницей Польши Магдой Линетт. Россиянка со счётом 3:6 уступила в первом сете матча за выход во второй круг соревнований. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянкой и представительницей Польши.
|1
|2
|3
|
|4
|
|3
Теннисистки провели между собой одну встречу на турнирах WTA. В 2023 году в матче 1/16 финала грунтовых соревнований категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Андреева одержала победу со счётом 6:3, 6:3.
Напомним, обе спортсменки на прошлой неделе стали победительницами турниров WTA-250. Россиянка выиграла свой первый титул в Яссах (Румыния), а спортсменка из Польши первенствовала в Праге (Чехия).
- 28 июля 2024
-
18:33
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
18:02
-
17:57
-
17:48
-
17:40
-
17:01
-
16:23
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:46
-
15:41
-
15:41
-
15:36
-
15:00
-
14:45
-
14:28
-
14:26
-
14:07
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:00
-
12:59
-
12:57
-
12:32
-
11:30
-
11:30
-
11:18
-
11:01
-
11:00
-
10:09