Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла во второй круг Олимпийских игр — 2024. В матче первого раунда она обыграла представительницу Швейцарии 79-ю ракетку мира Викторию Голубич. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
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Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Американская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Голубич ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 28 июля 2024
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