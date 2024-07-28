Шестая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула уверенно вышла во второй круг Олимпийских игр — 2024. В матче первого раунда она обыграла представительницу Швейцарии 79-ю ракетку мира Викторию Голубич. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Американская теннисистка три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Голубич ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).