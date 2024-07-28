Марта Костюк обыграла Лулу Сун в первом круге Олимпийских игр — 2024

19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг Олимпийских игр — 2024. В матче первого раунда она обыграла представительницу Новой Зеландии 55-ю ракетку мира Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Лулу Сун два эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).