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Марта Костюк обыграла Лулу Сун в первом круге Олимпийских игр — 2024

Марта Костюк обыграла Лулу Сун в первом круге Олимпийских игр — 2024
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19-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк уверенно вышла во второй круг Олимпийских игр — 2024. В матче первого раунда она обыграла представительницу Новой Зеландии 55-ю ракетку мира Лулу Сун. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:35 МСК
Лулу Сун
Новая Зеландия
Лулу Сун
Л. Сун
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Украинская теннисистка три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Лулу Сун два эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из семи заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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