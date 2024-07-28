Зрители принесли российский флаг на матч Екатерины Александровой на Олимпиаде-2024

Сегодня, 28 июля, на матче 28-й ракетки мира российской теннисистки Екатерины Александровой против представительницы Китая Юань Юэ (40-й номер рейтинга WTA) зрители принесли на трибуны российский флаг.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Отметим, что российские теннисисты, как и другие спортсмены из России, участвуют в Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных атлетов. Им запрещено показывать свою связь со страной. Также под запретом находится флаг, гимн России и иная символика.

Всем нейтральным спортсменам до начала соревнований была роздана специальная форма нейтральных оттенков, не указывающая на страну происхождения. При этом большинство российских теннисистов играют в простой белой форме, некоторые — в комплекте с недавно прошедшего Уимблдона.