Стефанос Циципас вышел во второй круг на Олимпийских играх в Париже
Поделиться
Греческий теннисист 12-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в трёх сетах обыграл бельгийца Зизу Бергса — 7:6 (8:6), 1:6, 6:1.
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:05 МСК
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|1
|
|1
|6
Стефанос Циципас
С. Циципас
Матч продолжался 2 часа 25 минут. Греческий теннисист выполнил пять подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных (43%). На счету бельгийца семь эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных. Также оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.
Соперником Циципаса во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет 59-я ракетка мира британец Даниэль Эванс.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Комментарии
- 28 июля 2024
-
19:01
-
19:00
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:33
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
18:02
-
17:57
-
17:48
-
17:40
-
17:01
-
16:23
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:46
-
15:41
-
15:41
-
15:36
-
15:00
-
14:45
-
14:28
-
14:26
-
14:07
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:00
-
12:59
-
12:57
-
12:32
-
11:30