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Стефанос Циципас вышел во второй круг на Олимпийских играх в Париже

Стефанос Циципас вышел во второй круг на Олимпийских играх в Париже
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Греческий теннисист 12-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в трёх сетах обыграл бельгийца Зизу Бергса — 7:6 (8:6), 1:6, 6:1.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:05 МСК
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 1
7 8 		1 6
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Греческий теннисист выполнил пять подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных (43%). На счету бельгийца семь эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных. Также оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.

Соперником Циципаса во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет 59-я ракетка мира британец Даниэль Эванс.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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Новости. Теннис
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