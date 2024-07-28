Стефанос Циципас вышел во второй круг на Олимпийских играх в Париже

Греческий теннисист 12-я ракетка мира Стефанос Циципас вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в трёх сетах обыграл бельгийца Зизу Бергса — 7:6 (8:6), 1:6, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Греческий теннисист выполнил пять подач навылет и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных (43%). На счету бельгийца семь эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных. Также оба теннисиста допустили по две двойные ошибки.

Соперником Циципаса во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет 59-я ракетка мира британец Даниэль Эванс.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.