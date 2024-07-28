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Мирра Андреева уступила Магде Линетт в первом круге на Олимпиаде-2024

Мирра Андреева уступила Магде Линетт в первом круге на Олимпиаде-2024
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление в одиночном разряде на Олимпийских играх — 2024.

В матче первого круга она уступила представительнице Польши Магде Линетт. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Андреева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету представительницы Польши два эйса, ни одной двойной ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Отметим, Мирра Андреева продолжит выступление в парном разряде и миксте.

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