Мирра Андреева уступила Магде Линетт в первом круге на Олимпиаде-2024

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление в одиночном разряде на Олимпийских играх — 2024.
В матче первого круга она уступила представительнице Польши Магде Линетт. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.
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Встреча продолжалась 1 час 26 минут. Андреева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету представительницы Польши два эйса, ни одной двойной ошибки и три выигранных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Отметим, Мирра Андреева продолжит выступление в парном разряде и миксте.
- 28 июля 2024
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