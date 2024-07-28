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Томми Пол вышел во второй круг на ОИ-2024, где может встретиться с Александром Шевченко

Томми Пол вышел во второй круг на ОИ-2024, где может встретиться с Александром Шевченко
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Американский теннисист, 13-я ракетка мира Томми Пол вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:15 МСК
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался 1 час 25 минут. Американский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных (25%). На счету итальянца два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных (50%).

Соперником Пола во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет победитель матча между 18-летним Якубом Меншиком из Чехии и бывшим российским теннисистом, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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