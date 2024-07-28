Томми Пол вышел во второй круг на ОИ-2024, где может встретиться с Александром Шевченко

Американский теннисист, 13-я ракетка мира Томми Пол вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Американский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных (25%). На счету итальянца два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных (50%).

Соперником Пола во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет победитель матча между 18-летним Якубом Меншиком из Чехии и бывшим российским теннисистом, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.