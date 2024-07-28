Томми Пол вышел во второй круг на ОИ-2024, где может встретиться с Александром Шевченко

Американский теннисист, 13-я ракетка мира Томми Пол вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл итальянца Лучано Дардери — 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Матч продолжался 1 час 25 минут. Американский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных (25%). На счету итальянца два эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных (50%).
Соперником Пола во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет победитель матча между 18-летним Якубом Меншиком из Чехии и бывшим российским теннисистом, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 28 июля 2024
-
19:01
-
19:00
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:33
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
18:02
-
17:57
-
17:48
-
17:40
-
17:01
-
16:23
-
16:05
-
16:04
-
15:55
-
15:46
-
15:41
-
15:41
-
15:36
-
15:00
-
14:45
-
14:28
-
14:26
-
14:07
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:00
-
12:59
-
12:57
-
12:32
-
11:30