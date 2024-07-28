БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль вышел во второй круг на ОИ-2024, где сразится с Новаком Джоковичем

Рафаэль Надаль вышел во второй круг на ОИ-2024, где сразится с Новаком Джоковичем
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в трёх сетах обыграл венгра Мартона Фучовича (83-й в рейтинге ATP) — 6:1, 4:6, 6:4.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 4
6 		4 6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Испанский теннисист допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%). На счету Фучовича одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 (20%). Также оба теннисиста выполнили по одной подаче навылет.

Во втором круге теннисного турнира Олимпиады-2024 38-летний Рафаэль Надаль сыграет с 24-кратным победителем «Шлемов» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android