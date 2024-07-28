Рафаэль Надаль вышел во второй круг на ОИ-2024, где сразится с Новаком Джоковичем

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в трёх сетах обыграл венгра Мартона Фучовича (83-й в рейтинге ATP) — 6:1, 4:6, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. Испанский теннисист допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных (50%). На счету Фучовича одна двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 (20%). Также оба теннисиста выполнили по одной подаче навылет.

Во втором круге теннисного турнира Олимпиады-2024 38-летний Рафаэль Надаль сыграет с 24-кратным победителем «Шлемов» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.