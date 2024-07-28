Кафельников: были ожидания от Андреевой на Олимпиаде, но се ля ви

Олимпийский чемпион Сиднея-2000, победитель «Ролан Гаррос» — 1996 экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об игре 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Олимпийских играх — 2024. В матче первого круга она уступила представительнице Польши Магде Линетт. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.
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«Были ожидания от Мирры на Олимпиаде, но се ля ви», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
Отметим, что Мирра Андреева продолжит выступление в парном разряде и миксте.
- 28 июля 2024
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