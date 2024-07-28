Тарпищев прокомментировал поражение Андреевой от Линетт в первом круге на ОИ-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался об игре 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Олимпийских играх — 2024. В матче первого круга она уступила представительнице Польши Магде Линетт. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

«Эмоционально Мирра выглядела чуть хуже, чем соперница. В данном случае не хватает дня, чтобы восстановиться. Моментами она играла прилично. Ничего страшного, для неё это бесценный опыт. Мирра играет в трёх разрядах — посмотрим. Может быть, это и к лучшему», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Отметим, что Мирра Андреева продолжит выступление в парном разряде и миксте.