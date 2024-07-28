Тарпищев рассказал, за счёт чего Медведев может выиграть на ОИ-2024

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев может выиграть золотую медаль на Олимпийских играх — 2024.

«На Олимпиаде будет решать подача Медведева. Если будет держать подачу, может выиграть Олимпиаду. Подождём и посмотрим», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вчера, 27 июля, Даниил Медведев без проблем обыграл 76-ю ракетку мира из Австралии Ринки Хидзикату. Во втором круге олимпийского турнира в Париже он сыграет против австрийского теннисиста Себастьяна Офнера.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах.