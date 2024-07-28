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Тарпищев — о паре Медведева с Андреевой: вопрос, насколько удачно будет играть партнёр

Тарпищев — о паре Медведева с Андреевой: вопрос, насколько удачно будет играть партнёр
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о паре Даниила Медведева с Миррой Андреевой, которая выступит в миксте на Олимпийских играх — 2024.

— Как вам микст Медведева и Андреевой?
— Тут вопрос в том, насколько удачно будет играть партнёр. Они сыграли вместе всего один турнир. В данном случае мы не ставим самоцель обязательно выиграть, а приобрести опыт — для Андреевой и Шнайдер, который позволил бы им выстрелить в будущем. Я бы не сказал, что поражение Мирры трагично, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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