Котов — Вавринка: российский теннисист разгромно проиграл в первом сете на ОИ-2024
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62-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов разгромно уступил в первом сете матча первого круга Олимпиады-2024 трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке. Сет завершился со счётом 6:1 в пользу швейцарца.
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 18:50 МСК
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|1
Павел Котов
П. Котов
Во втором круге Олимпиады-2024 39-летний Стэн Вавринка может сыграть с победителем матча между австралийцем Алексеем Попыриным и чилийцем Николасом Харри.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин играют в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова — в женских.
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