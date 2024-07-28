БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Котов — Вавринка: российский теннисист разгромно проиграл в первом сете на ОИ-2024

Котов — Вавринка: российский теннисист разгромно проиграл в первом сете на ОИ-2024
Комментарии

62-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов разгромно уступил в первом сете матча первого круга Олимпиады-2024 трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке. Сет завершился со счётом 6:1 в пользу швейцарца.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 18:50 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Во втором круге Олимпиады-2024 39-летний Стэн Вавринка может сыграть с победителем матча между австралийцем Алексеем Попыриным и чилийцем Николасом Харри.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин играют в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова — в женских.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android