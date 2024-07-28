Котов — Вавринка: российский теннисист разгромно проиграл в первом сете на ОИ-2024

62-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов разгромно уступил в первом сете матча первого круга Олимпиады-2024 трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке. Сет завершился со счётом 6:1 в пользу швейцарца.

Во втором круге Олимпиады-2024 39-летний Стэн Вавринка может сыграть с победителем матча между австралийцем Алексеем Попыриным и чилийцем Николасом Харри.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин играют в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова — в женских.