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Тарпищев: на Олимпиаду мы приехали учиться, а Медведев — попытаться выиграть

Тарпищев: на Олимпиаду мы приехали учиться, а Медведев — попытаться выиграть
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о перспективах российских теннисистов на Олимпийских играх — 2024.

— Главная надежда на медали связана с парой Александрова/Веснина?
— Да мы вообще не паримся. Мы приехали учиться в данном случае. Медведев приехал попытаться выиграть. У нас пары разбились ещё из-за того, что Кудерметова выпала. Трагедии никакой нет, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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