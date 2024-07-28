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Тарпищев: Рублёв и Хачанов уже выиграли медали на Олимпиаде, познали победы

Тарпищев: Рублёв и Хачанов уже выиграли медали на Олимпиаде, познали победы
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, почему российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов не играют на Олимпийских играх в Париже.

«Мы не завязывали Рублёва и Хачанова на обязательное участие в Олимпиаде. Они уже выиграли медали на Олимпиаде, познали победы», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Андрей Рублёв является победителем Игр в Токио в миксте с Анастасией Павлюченковой, а Карен Хачанов — серебряным призёром в мужском одиночном разряде той же Олимпиады.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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