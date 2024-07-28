Роман Сафиуллин без проблем вышел во второй круг на ОИ-2024, обыграв Алехандро Табило

Российский теннисист, 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл чилийца Алехандро Табило (21-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Российский теннисист выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%). На счету чилийца пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Соперником Сафиуллина во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 станет ещё один специалист по грунтовому покрытию, Томас Мартин Этчеверри.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.