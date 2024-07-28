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Роман Сафиуллин без проблем вышел во второй круг на ОИ-2024, обыграв Алехандро Табило

Роман Сафиуллин без проблем вышел во второй круг на ОИ-2024, обыграв Алехандро Табило
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Российский теннисист, 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл чилийца Алехандро Табило (21-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:4.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:50 МСК
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

Матч продолжался 1 час 31 минуту. Российский теннисист выполнил семь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных (20%). На счету чилийца пять эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Соперником Сафиуллина во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 станет ещё один специалист по грунтовому покрытию, Томас Мартин Этчеверри.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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