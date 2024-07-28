Мирра Андреева объяснила поражение на Олимпиаде от Линетт

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева объяснила поражение от польки Магды Линетт на Олимпийских играх — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

— С чем связано поражение? Сказалась усталость с прошлой недели?

— Конечно, тяжело. Много очень позитива можно взять с прошлой недели. Сейчас просто буду стараться фокусироваться на паре. Я считаю, что у нас хорошие шансы взять медаль. Буду стараться делать всё, чтобы взять медаль там.

— Чего не хватило?

— Наверное, опыта. Сегодня чувствовала себя уставшей. Вчера не было возможности потренироваться. Вчера получился день отдыха, а сегодня было тяжело привыкнуть к атмосфере и корту. Было немного некомфортно. Но что случилось, то случилось, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.