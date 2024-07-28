Лоренцо Музетти победил Монфиса на старте Олимпиады в Париже и вышел во второй круг

Итальянский теннисист, 17-я ракетка мира Лоренцо Музетти вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл 37-летнего француза Гаэля Монфиса (30-й в рейтинге ATP) — 6:1, 6:4.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Итальянский теннисист реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных (33%). На счету Монфиса один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). При этом оба теннисиста сделали по три подачи навылет и допустили по одной двойной ошибке.

Соперником Музетти во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 станет 36-я ракетка мира аргентинец Мариано Навоне.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.