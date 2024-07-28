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Лоренцо Музетти победил Монфиса на старте Олимпиады в Париже и вышел во второй круг

Лоренцо Музетти победил Монфиса на старте Олимпиады в Париже и вышел во второй круг
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Итальянский теннисист, 17-я ракетка мира Лоренцо Музетти вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл 37-летнего француза Гаэля Монфиса (30-й в рейтинге ATP) — 6:1, 6:4.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:50 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Итальянский теннисист реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных (33%). На счету Монфиса один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). При этом оба теннисиста сделали по три подачи навылет и допустили по одной двойной ошибке.

Соперником Музетти во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 станет 36-я ракетка мира аргентинец Мариано Навоне.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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