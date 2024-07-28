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Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке на старте Олимпийских игр в Париже

Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке на старте Олимпийских игр в Париже
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62-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов разгромно проиграл в матче на старте Олимпиады-2024 трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 18:50 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Матч продолжался всего 53 минуты. Российский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. На счету швейцарца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%).

Во втором круге Олимпиады-2024 39-летний Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между австралийцем Алексеем Попыриным и чилийцем Николасом Харри.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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