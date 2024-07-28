Павел Котов разгромно проиграл Стэну Вавринке на старте Олимпийских игр в Париже

62-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов разгромно проиграл в матче на старте Олимпиады-2024 трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Матч продолжался всего 53 минуты. Российский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. На счету швейцарца четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных (100%).

Во втором круге Олимпиады-2024 39-летний Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между австралийцем Алексеем Попыриным и чилийцем Николасом Харри.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.