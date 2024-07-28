Андреева: сегодня меня многое отвлекало. Было сложно свыкнуться и играть

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от польки Магды Линетт на Олимпийских играх — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.
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— На корте ты казалась спокойной, но вышла очень эмоциональной. Ты недавно выиграла турнир, но не предполагала, что в одиночном на Олимпиаде будет сложно?
— Я старалась об этом особо не думать. Хотела выйти и играть как могу. Но сегодня было невероятно тяжело свыкнуться с атмосферой, многое меня отвлекало. На соседних кортах очень громко кричали зрители. Я к этому привыкла — на «Ролан Гаррос» было такое. Но сегодня многое отвлекало. Было сложно свыкнуться и играть как обычно играю. Но это пойдёт в мою копилку опыта, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 28 июля 2024
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