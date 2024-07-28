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Андреева: сегодня меня многое отвлекало. Было сложно свыкнуться и играть

Андреева: сегодня меня многое отвлекало. Было сложно свыкнуться и играть
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала поражение от польки Магды Линетт на Олимпийских играх — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— На корте ты казалась спокойной, но вышла очень эмоциональной. Ты недавно выиграла турнир, но не предполагала, что в одиночном на Олимпиаде будет сложно?
— Я старалась об этом особо не думать. Хотела выйти и играть как могу. Но сегодня было невероятно тяжело свыкнуться с атмосферой, многое меня отвлекало. На соседних кортах очень громко кричали зрители. Я к этому привыкла — на «Ролан Гаррос» было такое. Но сегодня многое отвлекало. Было сложно свыкнуться и играть как обычно играю. Но это пойдёт в мою копилку опыта, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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