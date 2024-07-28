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Мирра Андреева обратилась к российским болельщикам после поражения на ОИ

Мирра Андреева обратилась к российским болельщикам после поражения на ОИ
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17-летняя теннисистка Мирра Андреева обратилась к российским болельщикам после поражения от польки Магды Линетт на Олимпийских играх — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Линетт.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:20 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— За твою соперницу сильно болели.
— Да, были, наверное, её соотечественники. К сожалению, у нас сейчас нет такой атмосферы, но благодарна тем, кто пришёл и поддерживал меня. Я слышала русскую речь. Не знаю, прочитает ли кто-то это интервью, но хотелось бы поблагодарить всех, кто болеет, — передаёт слова Андреевой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Отметим, что Мирра Андреева продолжит выступление в парном разряде и миксте.

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