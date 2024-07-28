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Тарпищев: Рублёв нацелен попасть на Итоговый турнир, это его выбор

Тарпищев: Рублёв нацелен попасть на Итоговый турнир, это его выбор
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал о целях девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на оставшуюся часть сезона.

— Вы говорили, что Рублёву надо что-то залечить, а он продолжает играть.
— В этом весь Андрей. Думаю, он нацелен на то, чтобы попасть на Итоговый турнир. Это его выбор. Я отношусь к этому с пониманием. Это его решение, — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Андрей Рублёв не участвует в теннисном турнире на Олимпиаде-2024, который проходит с 27 июля по 4 августа. Теннисный турнир в столице Франции пройдёт на кортах «Ролан Гаррос», участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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