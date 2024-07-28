62-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпийских играх. На старте Олимпиады-2024 он проиграл трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Таким образом, среди россиян в соревнованиях в мужском одиночном разряде продолжают принимать участие пятая ракетка мира Даниил Медведев, который, вчера, 27 июля, без проблем обыграл 76-ю ракетку мира из Австралии Ринки Хидзикату. Во втором круге олимпийского турнира в Париже он сыграет против австрийского теннисиста Себастьяна Офнера.

Кроме того, ранее во второй круг прошёл 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин, в двух сетах обыграв грунтового специалиста Алехандро Табило из Чили — 6:4, 6:4.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.