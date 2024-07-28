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Павел Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпийских играх

Павел Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпийских играх
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62-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпийских играх. На старте Олимпиады-2024 он проиграл трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 18:50 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Таким образом, среди россиян в соревнованиях в мужском одиночном разряде продолжают принимать участие пятая ракетка мира Даниил Медведев, который, вчера, 27 июля, без проблем обыграл 76-ю ракетку мира из Австралии Ринки Хидзикату. Во втором круге олимпийского турнира в Париже он сыграет против австрийского теннисиста Себастьяна Офнера.

Кроме того, ранее во второй круг прошёл 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин, в двух сетах обыграв грунтового специалиста Алехандро Табило из Чили — 6:4, 6:4.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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