Павел Котов прокомментировал поражение от Вавринки на Олимпиаде

62-я ракетка мира Павел Котов прокомментировал поражение на старте Олимпиады-2024. Россиянин уступил трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

— Что не получилось?

— Самый правильно ответ на вопрос, что ничего не получилось. Было очень сложно с самого начала матча. Возможно, сказалось давление на всех тех, кто приехал сюда из России. Совсем ничего не получалось на корте, соперник очень классно отыграл, взял реванш за «Ролан Гаррос». Могу только поздравить его и пожелать удачи», — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.